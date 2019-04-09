Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 9 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 72 посетителя
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Трейдинг обучение для начинающих
    • New! Виталий Иванов Cегодня в 21:17 «Ответить»
      Доброго. Кто знает, где можно пройти трейдинг обучение для начинающих? Хочу попробовать себя в этой сфере деятельности, перспективы заманчивые.
      • New! Lisenka Cегодня в 21:22 «Ответить»
        В наше время не сложно найти обучающие материалы в интернете. Я вот одно время на Ютубе смотрела специализированные каналы, но потом как-то решила все же пройти обучение у брокера, FXcoins https://fxcoins.org в этом плане мне наиболее удобным показался, да и платформа для работы с Форексом там достаточно удобная. Так что попробуйте, может и Вам подойдет.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода