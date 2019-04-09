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    Вт., 9 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: ВАЛЬЦОВКА
    • New! UproShenOchik Cегодня в 20:42 «Ответить»
      Друзья, вот такая ситуация. В ходе ремонта появилась необходимость развальцевать трубы. Слышал, что вроде как продаются специальные вальцовки с труборасширителем. Подскажите, можно ли такие вообще купить?
      • New! SamuRaiX Cегодня в 20:48 «Ответить»
        Да можно, суть в том, что штука довольно редкая и в простом магазине сантехническом вряд ли вы ее встретите. Попробуйте оформить под заказ через интернет- магазины
        • New! GtyrGhj Cегодня в 20:58 «Ответить»
          Ничего страшного. Могу вам тогда посоветовать интернет - магазин сантехнических и строительных, ремонтных фурнитур Мелочь Дом. Там продается такая вальцовка дешево довольно
          • New! MarunFgtre Cегодня в 21:07 «Ответить»
            Да продаются. Сам искал порядка двух месяцев но так и не нашел у себя в городе. По итогу заказал с Авито, там они продаются очень дешево бывает, но как повезет тоже
            • New! ScorpAYE Cегодня в 21:14 «Ответить»
              Ну а как вы думаете? Не руками же их вальцевать. Вальцовка специальная продается и довольно актуальна кстати, незаменимая вещь при таких работах. Правда, выбирать лучше надежные, а не покупать абы какие. Неплохо себя зарекомендовала ВАЛЬЦОВКА CT-275L - удобная штука и стоит адекватно. Приобрести такую вы можете и здесь http://cold24.ru/valtsovka-ct-275l-kupit...tiki-tsena.html
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