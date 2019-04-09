Друзья, вот такая ситуация. В ходе ремонта появилась необходимость развальцевать трубы. Слышал, что вроде как продаются специальные вальцовки с труборасширителем. Подскажите, можно ли такие вообще купить?
Ну а как вы думаете? Не руками же их вальцевать. Вальцовка специальная продается и довольно актуальна кстати, незаменимая вещь при таких работах. Правда, выбирать лучше надежные, а не покупать абы какие. Неплохо себя зарекомендовала ВАЛЬЦОВКА CT-275L - удобная штука и стоит адекватно. Приобрести такую вы можете и здесь http://cold24.ru/valtsovka-ct-275l-kupit...tiki-tsena.html