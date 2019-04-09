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    Тема: молитва
    • New! Pechkin Cегодня в 14:28 «Ответить»
      Здравствуйте. Ходила недавно в церковь. Святой отец посоветовал обратить внимание на роль молитвы в нашей жизни. Я тут подумала, что было бы очень не плохо найти себе молитвы на каждый день и на все случаи жизни. Что-то можете посоветовать? У кого есть такие на примете?
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