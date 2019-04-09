Когда начинал бизнес, приходилось преодолевать себя в каких-то
вопросах. Полагаться на чье-то мнение, если своих знаний и интуиции не
хватало. Не стыдно спрашивать, стыдно не спросить. Начинающим и не
только будет полезно посещать консультации для руководителей.
http: //www.malkova. com/ Тем более, если их ведет хороший специалист. Я
работала с Еленой Мальковой. Она помогает руководителям вести бизнес,
сотрудникам настроиться на результат, реализует разные консалтинговые
проекты, ведет клуб для директоров «Дерзкое мероприятие». Я ходила на
пару заседаний. Мне понравилось. Хорошие комплексные тренинговые
программы порой бывают эффективней обычного мозгового штурма.