Заказывал окна в одной фирме, всё поставили, прибрались и ушли, через неделю я начал замечать поддувание с под окна, в другой части пока шпаклевал стену увидел кривизну установки подоконника, окно по уровню завалено на 2 см, и это блин видно! к кому теперь обращаться после такого?
ОО свезло же вам с работничками, заказывали небось у наших русских иностранцев?)) Ну по тому что я прочел, решить вопрос не составляет особой сложности если обращаться к нужным людям - zakazat-okna.ru . Сотрудники приедут, посмотрят и перепакуют вам все поврежденные окна. Установят уплотнитель, шумоизоляцию и герметизируют оконные проёмы.