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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Посоветуйте компанию для уборки после ремонта.
    • New! polyanYUL Cегодня в 11:22 «Ответить»
      В скором времени планируется окончание ремонта в новой квартире, хочу заказать стандартную генеральную уборку.Кто имел реальный опыт, посоветуйте,пожалуйста, проверенную клининговую компанию в Москве.
      • New! sakurKAR Cегодня в 11:28 «Ответить»
        Могу из личного опыта посоветовать вам компанию «Макси Уборка» https://gold-cleaning24.ru/ , в первый раз заказывала генеральную уборку коттеджа. Приехала профессиональная бригада, сделали все быстро, качественно. Замечаний нет. Теперь заказываю еженедельно поддержку. Думаю, и вам подойдет.
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