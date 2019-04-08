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    Форум: Женский форум
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    Тема: Трагедия
    • New! HighMan Cегодня в 22:05 «Ответить»
      Привет. Помогите решить мою катастрофу вселенского масштаба. Разработчик моей любимой серии игр отказался выпускать русскую локализацию а гугл переводчик не особо хорош в таких делах. Плюс он всё равно не сможет покрыть полные требования и тонкости оригинальных диалогов.
      • New! Samara12 Cегодня в 22:10 «Ответить»
        Локализация говорите. Как же я вас понимаю, порой проблема заключается не только в переводе, но и в ущербности текста, его кривом и не эстетическом оформлении. Решение есть, если проект масштабный, вам понадобиться бюро переводов в Киеве. Они предоставляют такой огромный спекрт услуг, что клиенту просто не возможно усомниться в их лингвистическом всевластии)
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