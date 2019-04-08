Привет. Помогите решить мою катастрофу вселенского масштаба. Разработчик моей любимой серии игр отказался выпускать русскую локализацию а гугл переводчик не особо хорош в таких делах. Плюс он всё равно не сможет покрыть полные требования и тонкости оригинальных диалогов.
Локализация говорите. Как же я вас понимаю, порой проблема заключается не только в переводе, но и в ущербности текста, его кривом и не эстетическом оформлении. Решение есть, если проект масштабный, вам понадобиться бюро переводов в Киеве. Они предоставляют такой огромный спекрт услуг, что клиенту просто не возможно усомниться в их лингвистическом всевластии)