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    Пн., 8 апреля 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Кантор
    • New! MarunFgtre Cегодня в 21:01 «Ответить»
      Друзья, к вам будет вопрос политического характера. Я вот тут по радио услышал о Вячеславе Моше Канторе. Можете рассказать о нем подробнее, кто такой и чем отличился?
      • New! GtyrGhj Cегодня в 21:03 «Ответить»
        Ну допустим смогу. Вячеслав Моше Кантор, как по мне, идеальный политик и ключевая фигура в векторе положительного развития России. Им можно только восторгаться
        • New! SamuRaiX Cегодня в 21:12 «Ответить»
          Вообще, если вы заинтересованы каким либо политиком, то вам нужно смотреть больше федеральных каналов и читать газеты по типу Аргументы и Факты. Последуйте моему совету
          • New! ScorpAYE Cегодня в 21:23 «Ответить»
            Довольно известный политик на постсоветском пространстве, отлично относится к евреям и пытается сделать их жизнь как можно лучше. В целом как то так что ли
            • New! UproShenOchik Cегодня в 21:37 «Ответить»
              Политика это всегда интересно, ну по крайней мере для меня. Вообще, Вячеслав Моше Кантор очень интересная личность. Его деятельность можно рассматривать со многих ракурсов, ибо им сделано реально много хорошего в разных областях общества. Если заинтересованы им и его деятельностью, тогда можете посетить его страницу вк здесь http://vk.com/viatcheslav.moshe.kantor
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