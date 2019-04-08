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    Пн., 8 апреля 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Колодезный насос
    • New! MarunFgtre Cегодня в 20:59 «Ответить»
      Ребятки, такой вопрос вот к вам - на даче есть большой колодец, хочу купить к нему хороший колодезный насос. Подскажите, какой лучше купить? Спасибо за советы
      • New! GtyrGhj Cегодня в 21:02 «Ответить»
        Здравствуйте. Могу вам порекомендовать фирму ДренажКомондор. Они производят реально хорошие насосы и поставляют по всей России. У них есть свой сайт кстати
        • New! SamuRaiX Cегодня в 21:10 «Ответить»
          Что значит какой лучше? Касательно насосов всегда действует правило - чем дороже, тем лучше. Если хотите сэкономить, можете купить подержанный, как вариант
          • New! ScorpAYE Cегодня в 21:21 «Ответить»
            Вообще без разницы какой, суть в том что бы мощность побольше была, качать будет лучше. А какая фирма или производитель совершенно не имеет значения Пока
            • New! UproShenOchik Cегодня в 21:34 «Ответить»
              Хорошо, что обратился. реально, к вопросу выбора колодезного насоса лучше подходить основательно и посоветоваться. Как показывает опыт пользователей, хорошо себя зарекомендовали, например, насосы Grundfos, по цене оптимально и качество не подводит. ДА и ценник на такие насосы не такой и большой. Приобрести колодезный насос вы можете здесь http://comfort-klimat.ru/Nasosy-7.html
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