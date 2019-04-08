Страны Евросоюза очень давно привлекают путешественников со всего мира благодаря множеству исторических зданий и памятников, вековым традициям национальных яств и напитков (кто ж не знает легендарный швейцарский сыр, ирландское виски или же немецкий шнапс) и непередаваемой аурой тихих уличных лабиринтов. Всякая местность по-своему уникальна и достойна продолжительного изучения. И какую бы из них вы не посетили, всегда привезете домой массу классных снимков и увлекательных историй для родных и знакомых!



Зачем нужен экскурсовод?





Любому туристу в незнакомой стране необходимо решать немало бытовых вопросов, в частности: в какой гостинице поселиться, как работает транспорт, где обменять валюту, где вкусно поесть, какие достопримечательности заслуживают внимания. Самостоятельное решение данных вопросов способно превратить туристическую прогулку буквально в битву за выживание. Именно поэтому, чтобы вояж был максимально комфортным и интересным, лучше всего воспользоваться услугами профессионального гида.



Он поможет разработать индивидуальный план экскурсий или выбрать один из классических маршрутов. Кроме того, вы получите от него полезные инструкции, как не попасть на "удочку" к местным экскурсоводам-аферистам, каковых даже в финансово благополучных странах довольно много.



Ежели намерены взять в путешествие ребенка, график экскурсий важно составить так, дабы было интересно всем - и взрослым, и подрастающим туристам. Ежели желаете заняться шопингом, экскурсовод предложит вам перечень заведений, в которых наиболее выгодно покупать продукты, технику, спорттовары, бытовой инвентарь и иные товары. Жаждете отведать старинные национальные блюда и напитки? Получите перечень лучших баров и кафе, где за сравнительно небольшие деньги можно познать все изыски местного кулинарного разнообразия.



Увидеть все своими глазами





Да, это очень увлекательно – посетить достопримечательности, которые вы раньше видели лишь в телепередачах или в глобальной сети, почувствовать их энергетику, возможно, даже потрогать руками. Индивидуальные путешествия с русскоговорящим гидом в Чехии, Австрии, Германии позволят наиболее глубоко приобщиться к историческому наследию европейских земель. Подробные описания туристических маршрутов, эффектные фото наиболее живописных мест и перечень цен на услуги вы можете поглядеть на сайте http://pragensia.ru/ .



Желательно заранее составлять приблизительный план поездки и оценивать предстоящие расходы. В этом случае в самом путешествии у вас будет намного больше времени и денег, чтобы не отказывать себе в сиюминутных прихотях.