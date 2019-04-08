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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Металлочерепица в Нижнем новгороде
    • New! Olyaolyaya Cегодня в 08:46 «Ответить»
      Форумчане ищу отзывы касательно металлочерепицы. Нужно для перекрытия крыши в доме деда. У него шифер времен царя гороха наверное . Он все сетовал что нынешние материалы не такие хорошие как были при союзе, и не хотел менять. После зимы совсем потекла. Снег растаяли все в дом. Стояли и тазики тоже.
      Я не спец по строительству. Пригласила мастеров те рекомендуют брать металлочерепицу.
      Насколько этот материал долговечен и вынослив к перепаду температур?
      Так же интересует вопрос по производителю – цена = качество . Хотелоь бы качественную купить. Как ее выбирают?
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