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    Пн., 8 апреля 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Задержки социальных выплат
    • New! Lopatnik Cегодня в 05:14 «Ответить»
      Кто может из юристов подсказать? Я вот на сайте https://pensii-posobii-nalogi.ru/posobiy...nyx-vyplat.html прочитал что получатели могут обращаться в суд с исками о возмещении ущерба в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат. И что реально можно выиграть дело?
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