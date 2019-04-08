Недавно перешёл на новую работу и у меня теперь стало больше свободного времени для активных занятий спортом. Если кто в курсе, то подскажите мне, для увеличения мышечной массы и достижения нужных результатов, какой протеин надо принимать? И как долго он усваивается в организме?
Я приветствую ваше решение употреблять во время ударных тренировок протеин, потому что во время таких занятий, организм съедает свой собственный мышечный белок. Обычно спортсмены принимаю протеиновые коктейли после тренировок и утром, а мне, например, нравится принимать его в виде печенья или батончиков, таких как BombBar https://activsports.ru/bombbar-protein-bar-60-gr/
Насколько мне известно, то из протеинов только козеин усваивается организмом плохо и его нужно принимать перед сном. Кстати, если вы нормально полноценно питаетесь, то употреблять протеин не обязательно.
Протеин в продаже можно найти в интернет-магазинах спортивного питания, но лучше всего его покупать в обычных спорттоварах в специальных отделах, потому что там вы можете посоветоваться с продавцом-консультантом о том, какой из протеинов, вам лучше купить.