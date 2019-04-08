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Тема: Закрыть фирму .
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New!
igordk
Вчера в 23:09
«Ответить»
Хочу закрыть свою фирму без всяких заморочек на мою голову . К кому лучше обратиться , подскажите грамотных адвокатов .
New!
dima12
Вчера в 23:40
«Ответить»
Да , сейчас многие прогарают на своих компаниях , тяжело работать , налоги давят .
New!
marinabachil
Cегодня в 00:03
«Ответить»
Посмотреть в инете адвокатов по отзывам плохим и хорошим , ну а потом решать уже , главное что бы в долгу не остаться .
New!
vadimys
Cегодня в 00:37
«Ответить»
Самое основное , что бы адвокаты подкованные были и разбирались в этих делах .
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Мужской форум - мужские темы
Pray
Вчера в 22:36
Allison
Cегодня в 00:43
Закрыть фирму .
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(4)
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