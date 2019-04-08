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    Пн., 8 апреля 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Закрыть фирму .
    • New! igordk Вчера в 23:09 «Ответить»
      Хочу закрыть свою фирму без всяких заморочек на мою голову . К кому лучше обратиться , подскажите грамотных адвокатов .
      • New! dima12 Вчера в 23:40 «Ответить»
        Да , сейчас многие прогарают на своих компаниях , тяжело работать , налоги давят .
        • New! marinabachil Cегодня в 00:03 «Ответить»
          Посмотреть в инете адвокатов по отзывам плохим и хорошим , ну а потом решать уже , главное что бы в долгу не остаться .
          • New! vadimys Cегодня в 00:37 «Ответить»
            Самое основное , что бы адвокаты подкованные были и разбирались в этих делах .
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