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    Пн., 8 апреля 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Интересное путешествие.
    • Alyabyev Вчера в 20:34 «Ответить»
      Давно я уже нигде не отдыхал и вот решил отправиться куда нибудь в путешествие из Москвы и вот думаю куда было бы не плохо отправиться,можете мне подсказать ?
      • Laurent Вчера в 22:49 «Ответить»
        Все любят отдыхать по своему,вот лично я предпочитаю к примеру отдых за границей потому что там много всего интересного да и можно выбрать страну где не дорого будет все.
        • New! Flyer Cегодня в 01:01 «Ответить»
          Раньше я сам просто путешествовал по различным странам и смотрел на красоты но сейчас я конечно малость другое люблю,через эту компанию я ездил в гастрономическое путешествие http://novikovtravel.ru это на много лучше чем обычные путешествия,вы сможете смотреть красоты а также вкусно кушать.
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