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    Сб., 6 апреля 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Картридж
    • Сегодня! Vestnik Cегодня в 19:49 «Ответить»
      Вышел из строя старый картридж на принтере и нужно покупать новый. Посоветуйте как выбрать хороший и какой фирмы лучше всего брать?
      • New! Mustang Cегодня в 20:49 «Ответить»
        Во первых следует определиться с типом картриджа, так как они бывают оригинальные, совместимые и восстановленные. Если хотите купить качественный картридж, то лучше брать оригинальный, так как он более качественный и прослужит намного дольше чем остальные варианты. А по поводу производителей, то стоит обратить внимание на картриджи фирмы Kyocera, например, можете посмотреть здесь https://oem.team/cartridges/cartridges-kyocera/
        • New! Vopel Cегодня в 21:02 «Ответить»
          Картриджи лучше всего конечно покупать оригинальные, но когда бюджет поджимает, то ценник может показаться очень высоким. Поэтому советую брать совместимые, так как они отлично подойдут по соотношению цены качества.
          • New! Voronok Cегодня в 21:12 «Ответить»
            Конечно сложно ответить что будет лучше, так как за качество нужно платить, а платить много за картридж готовы не все, поэтому часто берут совместимые. Но оригинальные обычно служат дольше и на них есть гарантия от производителя.
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