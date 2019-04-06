Во первых следует определиться с типом картриджа, так как они бывают оригинальные, совместимые и восстановленные. Если хотите купить качественный картридж, то лучше брать оригинальный, так как он более качественный и прослужит намного дольше чем остальные варианты. А по поводу производителей, то стоит обратить внимание на картриджи фирмы Kyocera, например, можете посмотреть здесь https://oem.team/cartridges/cartridges-kyocera/
Картриджи лучше всего конечно покупать оригинальные, но когда бюджет поджимает, то ценник может показаться очень высоким. Поэтому советую брать совместимые, так как они отлично подойдут по соотношению цены качества.
Конечно сложно ответить что будет лучше, так как за качество нужно платить, а платить много за картридж готовы не все, поэтому часто берут совместимые. Но оригинальные обычно служат дольше и на них есть гарантия от производителя.