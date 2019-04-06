DELETS.online – это современный обменный сервис с актуальными курсами и быстрыми обменами. Наш сервис производит обмен популярных криптовалют – BTC, ETH, LTC, а так же различных платежных систем и банков. Мы работаем круглосуточно и без выходных, и на нашем сайте имеется онлайн-чат.
Наши преимущества:
- Высокая степень безопасности и анонимности. Мы не запрашиваем никаких Ваших данных без необходимости;
- Скидочная система;
- Выгодные курсы обмена;
- Быстрая обработка заявки – в среднем 5-10 минут;
- Реферальная программа;
- Круглосуточные обмены без выходных;
- Онлайн-чат с оператором на сайте.
Наш сервис имеет реферальную программу!
После регистрации Вам будет доступен удобный менеджмент, архив заявок, а так же реферальная программа.