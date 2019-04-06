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    Сб., 6 апреля 2019г.
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    Тема: DELETS.online – круглосуточный сервис по быстрому обмену: BTC, ETH, LTC, PM, ADV, Банки
    • Сегодня! Delets Cегодня в 13:25 «Ответить»
      DELETS.online – это современный обменный сервис с актуальными курсами и быстрыми обменами. Наш сервис производит обмен популярных криптовалют – BTC, ETH, LTC, а так же различных платежных систем и банков. Мы работаем круглосуточно и без выходных, и на нашем сайте имеется онлайн-чат.

      Наши преимущества:
      - Высокая степень безопасности и анонимности. Мы не запрашиваем никаких Ваших данных без необходимости;
      - Скидочная система;
      - Выгодные курсы обмена;
      - Быстрая обработка заявки – в среднем 5-10 минут;
      - Реферальная программа;
      - Круглосуточные обмены без выходных;
      - Онлайн-чат с оператором на сайте.

      Наш сервис имеет реферальную программу!
      После регистрации Вам будет доступен удобный менеджмент, архив заявок, а так же реферальная программа.

      Контакты:
      - Telegram – @BotDeletsBot
      - Электронная почта – support@delets.online

      Будем рады видеть Вас!
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