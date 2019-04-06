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    Сб., 6 апреля 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Народные средства и медицинские, против гипертонии
    • Сегодня! Краша Cегодня в 09:53 «Ответить»
      Согласно походу в аптеку, выяснила что средств против гипертонии нынче много, несколько сотен средств у нас продаются, как заявила мне фармацевт. Если верить интернету, так же несколько сотен рецептов профилактики и лечения гипертонии можно найти, именно имею ввиду народные рецепты.
      А какой же подход к лечению и профилактики гипертонии выбирать?
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