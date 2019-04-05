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    Пт., 5 апреля 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Возможно ли?
    • New! Samara12 Cегодня в 16:53 «Ответить»
      Есть ли хоть какая-то вероятность того, что я могу спокойно уйти из офиса и перейти на удаленку?
      • New! HighMan Cегодня в 16:53 «Ответить»
        Конечно же есть, только вот тебе нужно будет забыть о своей лени. Если уж я смог не просто уйти с работы, а пройти курсы http://otzov-mf.ru/profi-internet-otzyvy/, потом сразу перейти во фриланс и подняться. То просто перейти на удаленку тебе точно труда не составит. Только ты подумай, может тоже лучше будет фриланс? Там интереснее, имхо
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