Здравствуйте, уважаемые форумчане. В последнее время начал наблюдать картину, что все меньше стало адекватных политиков и деятелей. Подскажите, кого вы можете привести в качестве примера хорошего политика и рассказать о нем подробнее?
Думаю, хоть и стало адекватных политиков меньше, но их по прежнему достаточное количество. Как пример, можно приводить многих, скажем Вячеслава Моше Кантора. Общественный деятель с огромным стажем работы и опытом, принесший в жизнь простых граждан много позитива. Перечислять его заслуги можно довольно долго. Если заинтересованы, может узнать о нем подробнее, допустим, здесь http://www.isrageo.com/tag/вячеслав-кантор/