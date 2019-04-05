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    Пт., 5 апреля 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Политики и общественные деятели.
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 05:38 «Ответить»
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. В последнее время начал наблюдать картину, что все меньше стало адекватных политиков и деятелей. Подскажите, кого вы можете привести в качестве примера хорошего политика и рассказать о нем подробнее?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 05:44 «Ответить»
        Привет. Это интересно где ты начал наблюдать такую картину?По моему все хорошо у нас в стране, процветаем и живем как нормальные люди политиков много классных
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 05:48 «Ответить»
          Вопрос с подвохом я так понимаю? Ну а если честно, взять того же мера Нижнего Новгорода - адекватный серьезный политик с хорошими амбициями и стремлениями
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 05:55 «Ответить»
            Согласен с вами полностью, адекватные политики мельчают, это факт. Возможно, их и достаточно, просто от нас их скрывают СМИ так или иначе, что бы был только негатив
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 06:20 «Ответить»
              Думаю, хоть и стало адекватных политиков меньше, но их по прежнему достаточное количество. Как пример, можно приводить многих, скажем Вячеслава Моше Кантора. Общественный деятель с огромным стажем работы и опытом, принесший в жизнь простых граждан много позитива. Перечислять его заслуги можно довольно долго. Если заинтересованы, может узнать о нем подробнее, допустим, здесь http://www.isrageo.com/tag/вячеслав-кантор/
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