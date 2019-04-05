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    Пт., 5 апреля 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Сплав для низкотемпературной пайки разъёмов
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 05:36 «Ответить»
      Привет всем, дорогие посетители форума. У меня к вам будет такой вопрос - занялся низкотемпературной пайкой разъёмов (Примерно 95 градусов) Для этого нужен хороший сплав. Подскажите, какой лучше приобрести?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 05:43 «Ответить»
        Привет. Вообще марка сама по себе значения не имеет, для такой пайки подойдет любой. Посмотри только, что бы был не для высоких температур и все. Желаю удачи
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 05:47 «Ответить»
          Доброе утро. Скажу вам так - лично я использую сплав фирмы Аннигилятор Челябинского производства вот уже второй год (по работе) Неплохой такой, удобно работать с ним
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 05:54 «Ответить»
            Здравствуйте. В таком случае могу вам рекомендовать отличный интернет магазин сплавов для пайки под названием СплавТруд. Там есть хорошие сплавы по низким ценам
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 06:08 «Ответить»
              Ну как тебе сказать, естественно, что приобретать лучше известные сплавы, проверенные уже многими пользователями. Как, например, сплав Розе. Он идеально подойдет для низкотемпературной пайки. Что характерно, как правило, цена на такие сплавы не такая уж и высокая. Для покупки такого товара можете обратиться к ним http://connector-spb.ru/roze50.htm
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