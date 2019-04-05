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    Пт., 5 апреля 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Многозадачность
    • Tanya1101 Вчера в 23:10 «Ответить»
      Здравствуйте. Кто как справляется с многозадачностью на работе ? У меня очень много задач на работе , не успеваю ничего выполнить. Очень нужна ваша помощь!
      • hesus2019 Вчера в 23:10 «Ответить»
        Здравствуйте. Ну вообще я делегирую все своим подопечным. Все мелкие задачи, а большие, которые наиболее весомые я решаю сам. Но все равно, когда много встреч, то понятно, что нужно как-то все в голове держать. Я скачал себе недавно приложение тут https://anythingtodo.ru/ . Вот это отличный помощник. Попробуйте тоже!
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