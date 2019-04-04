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Тема: Баня из дерева .
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В деревне снесли сарай и хотим с мужем построить не большую баньку . С какого дерева лучше строить и какая должна быть парилка .
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