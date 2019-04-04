Наша компания решила освоить производство нового типа перегородок, с использованием алюминиевого листа. Обратились мы к нашим поставщикам по поводу поставки такого проката, но у них его нет. Есть ряд вариантов по закупке листа, но хочется рассмотреть их больше, дабы найти самый выгодный. Не знаете, где ещё можно закупать алюминиевый лист?
Я не вижу ничего удивительного, что у партнёров данной компании нет возможностей поставок данного проката. Вероятно они работают с определённым видом товаров и сырья и не лезут, что называется, в чужой огород. Да, такие уж реальности - рынок металлов и не только поделён между рядом компаний и новичков на нём, мягко говоря, не приветствуют. Но дефицита в таком прокате нет и его нетрудно найти. Вы ещё не смотрели здесь алюминиевый лист https://utmk.ru/alyuminieviy-prokat/listi/? Посмотрите, вдруг это то, что Вы ищите.