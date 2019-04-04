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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Алюминиевый лист
    • Сегодня! Громада Cегодня в 17:18 «Ответить»
      Наша компания решила освоить производство нового типа перегородок, с использованием алюминиевого листа. Обратились мы к нашим поставщикам по поводу поставки такого проката, но у них его нет. Есть ряд вариантов по закупке листа, но хочется рассмотреть их больше, дабы найти самый выгодный. Не знаете, где ещё можно закупать алюминиевый лист?
      • Сегодня! Володя92 Cегодня в 17:24 «Ответить»
        Странно, что Ваши поставщики не в состоянии обеспечить Ваше производство алюминиевым листом. Наверняка же они имеют дело с различным прокатом. Тогда надо выбирать из тех предложений, что есть.
        • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 17:30 «Ответить»
          Я не вижу ничего удивительного, что у партнёров данной компании нет возможностей поставок данного проката. Вероятно они работают с определённым видом товаров и сырья и не лезут, что называется, в чужой огород. Да, такие уж реальности - рынок металлов и не только поделён между рядом компаний и новичков на нём, мягко говоря, не приветствуют. Но дефицита в таком прокате нет и его нетрудно найти. Вы ещё не смотрели здесь алюминиевый лист https://utmk.ru/alyuminieviy-prokat/listi/? Посмотрите, вдруг это то, что Вы ищите.
          • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 17:36 «Ответить»
            А мне вот интересно - всю ли свою продукцию реализуют через посредников изготовители? А если нет, то может стоит выйти с ними на прямые отношения и у них закупать тот же алюминиевый лист?
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