Дорогие друзья!



Вот уже на протяжении 7 лет являюсь профессиональным дипломированным банщиком - парильщиком - пармейстером, за плечами огромный опыт работы в различных VIP-банях и элитных банных комплексах Москвы, С-Петербурга и Н.Новгорода.



С удовольствием подскажу как правильно выбрать баню, проконсультирую по различным видам и техникам парения, всевозможным оздоровительным банным процедурам и пилингам, а также (при Вашем желании) лично приеду в Вашу, либо в любую другую, выбранную Вами баню, для осуществления парения ароматными дубовыми и берёзовыми вениками на душистом, мягком, целебном матрасе из пихты, где в ходе парения предложу множество различных оздоровительных банных процедур и пилингов, массаж и многое-многое другое!

Звоните в любое время, всегда рад Вам ответить, готов проконсультировать, посоветовать, помочь.

Выезд осуществляю круглосуточно, все процедуры и парение выполняю от души!



С уважением, искренне Ваш Алексей!