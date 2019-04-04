Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 4 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 196 посетителей
    Форум: Нижний Новгород
    Новая тема
    Тема: Русская баня на дровах: мифы и реальность. Парение, оздоровительные процедуры и многое - многое другое...
    • New! sabonis72 Cегодня в 15:23 «Ответить»
      Дорогие друзья!

      Вот уже на протяжении 7 лет являюсь профессиональным дипломированным банщиком - парильщиком - пармейстером, за плечами огромный опыт работы в различных VIP-банях и элитных банных комплексах Москвы, С-Петербурга и Н.Новгорода.

      С удовольствием подскажу как правильно выбрать баню, проконсультирую по различным видам и техникам парения, всевозможным оздоровительным банным процедурам и пилингам, а также (при Вашем желании) лично приеду в Вашу, либо в любую другую, выбранную Вами баню, для осуществления парения ароматными дубовыми и берёзовыми вениками на душистом, мягком, целебном матрасе из пихты, где в ходе парения предложу множество различных оздоровительных банных процедур и пилингов, массаж и многое-многое другое!
      Звоните в любое время, всегда рад Вам ответить, готов проконсультировать, посоветовать, помочь.
      Выезд осуществляю круглосуточно, все процедуры и парение выполняю от души!

      С уважением, искренне Ваш Алексей!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода