Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 4 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 66 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Работа
    • Tanya1101 Вчера в 21:56 «Ответить»
      Здравствуйте. Кто как справляется с многозадачностью на работе ? У меня очень много задач на работе , не успеваю ничего выполнить. Очень нужна ваша помощь!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода