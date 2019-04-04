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    Чт., 4 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт в квартире
    • Tanya1101 Вчера в 20:57 «Ответить»
      Всем здравствуйте. Очень хотим с мужем сделать ремонт у себя в квартире. Она у нас очень большая, 6 комнат. Подскажите пожалуйста нормальную фирму которая полы может наливные сделать в квартире!
      • New! hesus2019 Вчера в 23:51 «Ответить»
        Здравствуйте. Большая квартира сразу говорит о том, что и ремонт получится дорогой, ну дороже обычного это точно. Хочу посоветовать вам заказать полы на https://teohimneva.ru/ . Там и качество и цена на высшем уровне!
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