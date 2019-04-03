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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Утепленная бытовка на дачу
    • New! UproShenOchik Cегодня в 19:18 «Ответить»
      Привет всем, дорогие друзья. такой вот к вам будет вопрос - решил, что буду временами жить на даче, отдыхать от города, особенно в холодное время года. Думаю вот, может поставить построить бытовку утепленную или купить готовую? Как лучше сделать?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 19:22 «Ответить»
        Привет. Ну явно не готовую покупать - переплатишь больше. А вот если уж ставить то маленький домик кирпичный например - тепло сухо комфортно и обойдется дешево
        • New! GtyrGhj Cегодня в 19:26 «Ответить»
          Привет. Купи готовую бытовку и не парься - так проще выйдет. В интернете вон множество объявлений есть поставят тебе дешево с душем туалетом и всеми удобствами
          • New! SamuRaiX Cегодня в 19:29 «Ответить»
            ну тут все очевидно по моему - бытовку строить не полноценный дом, однозначно лучше самому поставить. Ничего сложного нет а потратишься только на материалы и все
            • New! ScorpAYE Cегодня в 19:37 «Ответить»
              Сама идея с бытовкой просто потрясающая, но вы должны прекрасно понимать, что если вы возьметесь ставить утепленную бытовку для проживания для зимнего времени своими силами, то затратите много времени и конечный результат будет хуже, чем если бы вы заказали готовый вариант. Естественно, лучше приобрести готовую. Собственно по приобретению такой бытовки можете обратиться сюда http://arnek.ru/catalog/stroeniya/bytovk...zimnyaya/apply/
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