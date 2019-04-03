Привет всем, дорогие друзья. такой вот к вам будет вопрос - решил, что буду временами жить на даче, отдыхать от города, особенно в холодное время года. Думаю вот, может поставить построить бытовку утепленную или купить готовую? Как лучше сделать?
Сама идея с бытовкой просто потрясающая, но вы должны прекрасно понимать, что если вы возьметесь ставить утепленную бытовку для проживания для зимнего времени своими силами, то затратите много времени и конечный результат будет хуже, чем если бы вы заказали готовый вариант. Естественно, лучше приобрести готовую. Собственно по приобретению такой бытовки можете обратиться сюда http://arnek.ru/catalog/stroeniya/bytovk...zimnyaya/apply/