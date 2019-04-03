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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Политические деятели
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 18:21 «Ответить»
      Доброго всем времени суток, форумчане. У меня к вам такой вопрос - недавно по телевизору краем уха услышал о таком политике, Как Вячеслав Моше Кантор. Хочу узнать о нем подробнее, кто знаком, расскажите. Заранее спасибо
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 18:39 «Ответить»
        Здравствуйте. Если хотите узнать о каком то политике более конкретно, канал Россия 24 вам в помощь. Кстати Моше Кантора показывают там довольно часто, но я не интересуюсь этим
        • New! GtyrGhj Cегодня в 18:42 «Ответить»
          о да, Вячеслав Моше Кантор вообще один из самых узнаваемых политиков за последние десять лет. Удивлен, что вы еще о нем не слышали. Кстати, он основал свой музей, так то
          • New! MarunFgtre Cегодня в 18:50 «Ответить»
            Привет. так же как и ты пару раз всего про него встречал информацию и то из новостных газет, интернете вообще не доверяю как источнику информации. Как то так
            • New! UproShenOchik Cегодня в 19:04 «Ответить»
              А что о нем собственно рассказывать то - весьма и весьма известный общественный и политический деятель, любимый многими людьми за разные свои достижения. В целом охарактеризовать его можно как честного и справедливого человека, выполняющего свой долг. Если уж хотите ознакомиться подробнее, то почитать про него можете тут http://www.museummagma.ru/?page_id=78
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