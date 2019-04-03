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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Строительство
    • Сегодня! Игорь Узенбаев Cегодня в 17:05 «Ответить»
      Подскажите фирму, которая занимается геологией участка?
      • Сегодня! Lerka Cегодня в 18:15 «Ответить»
        Здравствуйте! Могу порекомендовать фирму в которую я обращалась http://краснодар.геология.org/geologiya-uchastka.phpГеология участка производилась согласно указанным срокам, после чего я получила полный анализ грунта на свой земле. Так же, получила рекомендации касательно строительства и закладки фундамента.
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