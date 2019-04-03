Для жителей и гостей гостеприимной Москвы винный импортер EuroWine предлагает интернет-витрину с ассортиментом, в который входит множество сортов из таких стран, как ЮАР, Аргентина, Грузия, Испания, Новая Зеландия и множество других государств, славящихся своими виноградниками. Помочь выбрать вино в подарок, к празднику или свиданию Вам помогут квалифицированные консультанты-сомелье, которые подробно расскажут о сортах и брендах, после чего помогут определиться с выбором. Магазин элитных спиртных напитков EuroWine предлагает редкие, элитные коллекционные вина, в том числе и с доставкой по индивидуальным заказам. In vino veritas, говорили римляне – «истина в вине». Наш ассортимент и качество поставляемой продукцией докажет правоту данного изречения!
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