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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Варианты для вложения
    • Сегодня! Gataxe Cегодня в 10:02 «Ответить»
      Кто может посоветовать какой-то надежный и высокодоходный вариант для вложения денег, а то не хочется, чтобы они зря лежали под матрасом.
      • Сегодня! Adorana Cегодня в 12:36 «Ответить»
        Мне кажется, что в наше время самым надежным вложением является покупка банковских металлов - золота, платины и прочего - подобные вещи всегда будут в цене.
        • New! Rolf Cегодня в 13:36 «Ответить»
          Кто подскажет полезные интернет ресурсы для сбора информации о хайпах. Поскольку перед тем, как сделать вклад, мне необходимо узнать, что пишут про те или иные проекты. Я вот сейчас пользуюсь одним мониторингом Hyip проектов и хочу сравнить данные для большей достоверности на нескольких сервисах...
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