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Тема: Какие признаки воспаления легких?
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Какие признаки воспаления легких?
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drizhka0000
Cегодня в 00:40
«Ответить»
Здравствуйте. Немного не пойму, у моего ребенка воспаление легких или нет. Мы сейчас в деревне, ехать до врача далеко. Как проверить есть ли у него воспаление легких.
Какие там вообще признаки и симптомы при этой болезни? Что вообще нужно знать, как лечить и что делать если это так. Я то понимаю что нужно обследование у врача в идеале.
Помню у меня было такое в детстве, я болела, мне уколы делали антибиотиками, плохо было, лежала постоянно.
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