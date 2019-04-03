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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Вячеслав Моше Кантор
    • MarunFgtre Вчера в 23:03 «Ответить»
      Доброго времени суток, господа. такой вопросик к вам. Недавно начал увлекаться политикой и на днях услышал краем уха о Вячеславе Моше Канторе. Расскажите о нем подробнее, хочется знать
      • New! GtyrGhj Вчера в 23:10 «Ответить»
        К сожалению, слышал о нем ровно столько же, сколько и вы. Как говорится, пару слов, по радио на работе. У него же есть свой официальный сайт - там почитайте
        • New! SamuRaiX Вчера в 23:14 «Ответить»
          Здравствуйте. А что о нем рассказывать - филантроп, борец за права и свободы евреев, в целом как то так. Если интересно больше можете посмотреть Ютуб - ролики с его участием
          • New! UproShenOchik Вчера в 23:20 «Ответить»
            Если честно, хоть политикой и увлекаюсь, но про него ничего не известно. Думаю, с появлением интернета сложности почитать информацию тем более о политике нет сложности
            • New! ScorpAYE Вчера в 23:28 «Ответить»
              Заметил тенденцию, что все больше людей в последнее время интересуются политикой. Это очень похвально и не может не радовать. А вот, что касается вашего вопроса напрямую, то Вячеслав Моше Кантор известен многим. Кстати, он является основателем собственного музея и крупнейшим благотворителем. Узнать о нем более подробно можете посетив его официальный канал на Ютубе здесь http://www.youtube.com/channel/UCyNuOK7VwaQT9W44o-u9NUA
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