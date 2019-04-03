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    Ср., 3 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: базальтовая кладочная сетка
    • MarunFgtre Вчера в 23:02 «Ответить»
      Привет всем друзья, занялся строительством, планирую сделать армирование стяжки пола. Для этого необходимо приобрести такую вещь, как базальтовая кладочная сетка. Подскажите, дорого ли она обойдется?
      • New! GtyrGhj Вчера в 23:09 «Ответить»
        Здарова. Смотря какую брать, я вот лично покупал не очень дорого, но это было года два три назад Cейчас не знаю изменились ли цены на нее. Помониторь ценник через гугл
        • New! SamuRaiX Вчера в 23:13 «Ответить»
          Да не дорого. Могу тебе посоветовать неплохой магазин ВСЕ ДЛЯ ПОЛА в Москве по улице Арбатской дом 35. ТАм есть качественная сетка копейки стоит, если сам с Москвы, купи там
          • New! UproShenOchik Вчера в 23:19 «Ответить»
            Нет конечно, это вообще расходный материал, стоит дешево, особенно если через интернет магазины брать. Товарищ недавно приобретал, вообще копейки вышли
            • New! ScorpAYE Вчера в 23:26 «Ответить»
              Для армирования стяжки пола необходимо применять только качественную и самую надежную базальтовую кладочную сетку. Благо, сейчас приобрести такую можно довольно дешево и без всяких затруднений. Кстати, купить можно не только в магазинах города, но и даже онлайн, что довольно удобно. Приобрести такую сетку можете тут http://neogrid.ru/
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