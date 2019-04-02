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    Тема: Балканский рубеж
    • New! roman198311 Cегодня в 21:15 «Ответить»
      1999 год. Югославия. Разгар военных действий. Спецподразделение российского десанта получает секретное задание от высшего руководства заполучить под свой контроль аэродром «Слатин», расположенный в Косово. После этого в здании нужно держать оборону до тех пор, пока не придет необходимое подкрепление.
      https://kinoom.ru/1173-balkanskij-rubezh.html
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