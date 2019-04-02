Поставить садовые качели около дома либо на даче - превосходный вариант гарантировать себе приятный и веселый отдых. А покупать их лучше всего в онлайн-магазине, и на это есть масса причин: вы можете когда угодно посмотреть фото каждой модели, изучить ее функциональные характеристики, почитать комментарии людей, сравнить цены у различных продавцов и отложить покупку на период распродажной акции, чтобы получить внушительную скидку.





Что учитывать при выборе качелей?





Перед просмотром ассортимента садовых качелей стоит примерно определить для себя подходящую по габаритам, вместимости, способу установки и дополнительным функциям конструкцию. Стоимость, разумеется, также имеет значение, однако не должна являться самым важным фактором, ведь всегда существует риск купить абсолютно непригодное по тем или другим параметрам изделие и впоследствии сокрушаться из-за собственной недальновидности.



К примеру, ежели вы планируете пользоваться качелями в любых природных обстоятельствах, будь то дождь, ветер либо повышенная активность комаров, рассмотрите изделия с противомоскитной сеткой и тентом-крышей. Для досуга в семейном или дружеском окружении лучше всего подойдут качели-беседки, способные выдержать несколько взрослых людей либо целую кучку озорной детворы. Подвесные качели-кровати или гамаки - превосходный вариант для размеренного полуденного досуга в промежутке между дачными работами, чтения книжек либо сна на природе. Уют и возможность расслабиться в одиночестве — основные плюсы данных модификаций.



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Какие качели лучше - деревянные или металлические?





Выбирая определенный материал несущей рамы качелей, необходимо понимать характерные особенности каждого из видов. К примеру, дерево смотрится очень гармонично на участке с массой разного рода растительности. Однако деревянным конструкциям необходим постоянный уход, защита от дождевой воды и солнечного излучения, а в зимний период их и вовсе рекомендуется держать в помещении.



Конструкции из металла менее прихотливы в обслуживании, меньше подвержены всевозможным погодным и механическим неблагоприятным факторам влияния, а потому надежнее и долговечнее аналогов из дерева. Зная все вышеупомянутые особенности, вы оперативно и без особых усилий сможете найти оптимальную по цене и функциональности модификацию.