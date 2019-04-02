Давно начал понемногу зарабатывать в интернете, хочется найти что-то универсальное и очень простое. Слышал, что сейчас популярны бинарные опционы...Насколько точны прогнозы о доходности такой онлайн-торговли? Подскажите, где можно почитать более подробно по этой теме.
Зарабатываю на торговле бинарными опционами уже давно, перепробовал несколько десятков стратегий. Предсказывать прибыльность инвестиций в целом нереально, важно хорошо разобраться в этой теме и выбрать подходящую для вас стратегию, чтобы постоянно не уповать на удачу. Рекомендую посмотреть на этом сайте https://binarybusinessbay.com , в свое время мне лично очень пригодилась информация.