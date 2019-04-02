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    Вт., 2 апреля 2019г.
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    Тема: специальные клещи для разъема
    • New! Leo Messi Cегодня в 13:22 «Ответить»
      Попробовал bnc обжимной разъем вручную нацепить. Ничего не вышло. Говорят, что нужны специальные клещи. Посмотрел на нескольких сайтах. Там оказалось, что они под разные диаметры. Никак не разберусь, какие мне нужны.
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