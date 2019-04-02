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    Вт., 2 апреля 2019г.
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    Тема: Любите ли вы музеи?
    • New! zelenuyslonik Вчера в 23:10 «Ответить»
      Всем добрый вечер. Такой вопрос, любите ли вы посещать музеи? И какой из музеев в Москве нравится больше всего? Просто ко мне скоро приезжает подруга из Питера, хотелось бы ее сводить в интересное место. Она очень увлекается искусством.
      • New! Hakan Вчера в 23:35 «Ответить»
        Как по мне, то лучше в кино сходить, чем в музей. А особенно, если это свидание с девушкой. Хотя на вкус и цвет, товарищей нет. Можно и в музей, если так сильно нравится.
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