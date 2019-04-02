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    Вт., 2 апреля 2019г.
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    Тема: решение задач
    • вика55 Вчера в 21:29 «Ответить»
      Я помню когда сдавала экзамены то не могла решить задачи по экономике и обратилась к Наталье https://natalibrilenova.ru/, заказала у нее решение задач, она мне потом выслала фото решения и я спокойно потом сдала свой экзамен.
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