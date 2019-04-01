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    Пн., 1 апреля 2019г.
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    Тема: Зуб даю
    • New! Glopart Cегодня в 19:52 «Ответить»
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      Переступив порог нашей стоматологии, оставьте страхи за дверью: каждый специалист четко знает, как помочь вам в том, чтобы лечение прошло комфортно и безопасно. Врачи с вниманием относятся к вашему здоровью: не просто «лечат зубы» http://xn--80abjk4d9c.xn--p1ai/, а действительно стремятся к тому, чтобы вам было приятно заботиться о своем стоматологическом здоровье.
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