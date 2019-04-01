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Что именно посадить?





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Необычные и интересные растения





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• кларкия;

• дюшенея;

• и ещё сотни редких растений.



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Нюансы и секреты огородников





Сделать жизнь садоводов, огородников и домашних цветоводов легче должны помочь советы знатоков:



• к чему белить деревья;

• как употреблять гидрогель для пользы дела;

• как рационально выбрать лампу;

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