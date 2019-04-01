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    Тема: Кредит
    • Сегодня! ИгорьКузнецов Cегодня в 08:37 «Ответить»
      Нужно взять кредит, но у меня история кредитная не очень хорошая. Слышал, что в таких случаях дают кредиты под залог авто, подскажите кто такой кредит сможет дать?
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