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    Вс., 31 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: биткоин новости
    • New! UproShenOchik Cегодня в 22:50 «Ответить»
      Привет друзья. Вот по совету друга начал с недавних пор заниматься майнингом биткоина. Хочу побольше разбираться в этой теме, отслеживать курс, читать новости и так далее. Подскажите, где могу узнавать все о биткоине? Спасибо
      • New! SamuRaiX Cегодня в 22:54 «Ответить»
        Привет. Сам майнер с огромным стажем и могу тебе сказать, что в принципе в наше время про биткоин узнать вообще просто. особенно если читать финансовые новости, будешь всегда в курсе
        • New! GtyrGhj Cегодня в 22:58 «Ответить»
          Здарова. Могу тебе порекомендовать крутой сайт, посвященный биткоину МайнерМир. Ру Там найдешь все самое актуальное и интересное для себя по криптовалюте
          • New! MarunFgtre Cегодня в 23:04 «Ответить»
            Майнинг вообще вещь не очень то крутая, люди на этом столько денег теряют, вкладывая в какую - то вымышленную валюту, которая им не принесет прибыль. Если так интересуешься, то и по телевизору постоянно про нее говорят
            • New! ScorpAYE Cегодня в 23:19 «Ответить»
              Кто только сейчас не майнит, от простых обывателей до крупных бизнесменов и все стараются следить за данной криптовалютой. Действительно, это говорит о том, что она очень актуальна и имеет смысл ею увлекаться. Кстати, что касается вашего вопроса - в сети множество отличных порталов имеется, где публикуются актуальные новости о биткоине и все, что с ним связано. Собственно узнавать о нем всю информацию можете тут http://cryptobit.media/ru/news/crypto/
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