Привет друзья. Вот по совету друга начал с недавних пор заниматься майнингом биткоина. Хочу побольше разбираться в этой теме, отслеживать курс, читать новости и так далее. Подскажите, где могу узнавать все о биткоине? Спасибо
Майнинг вообще вещь не очень то крутая, люди на этом столько денег теряют, вкладывая в какую - то вымышленную валюту, которая им не принесет прибыль. Если так интересуешься, то и по телевизору постоянно про нее говорят
Кто только сейчас не майнит, от простых обывателей до крупных бизнесменов и все стараются следить за данной криптовалютой. Действительно, это говорит о том, что она очень актуальна и имеет смысл ею увлекаться. Кстати, что касается вашего вопроса - в сети множество отличных порталов имеется, где публикуются актуальные новости о биткоине и все, что с ним связано. Собственно узнавать о нем всю информацию можете тут http://cryptobit.media/ru/news/crypto/