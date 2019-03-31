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    Вс., 31 марта 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Зарплата в Украине
    • New! kachetkar Cегодня в 22:16 «Ответить»
      Есть у кого-то родственники в соседней Украине. Хочу для себя, узнать по их минимальной зарплате. Какая сумма актуальна в 2019 году? Я пока сам не наше актуальную информацию.
      • New! vetalbon Cегодня в 23:22 «Ответить»
        Наверное такую информацию нужно искать на сайтах покровительства, в соответствующих категориях.
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