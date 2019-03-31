Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 31 марта 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 93 посетителя
    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Клей для коробок
    • New! ScorpAYE Cегодня в 22:06 «Ответить»
      Привет всем, друзья. Вот такой к вам будет вопрос - для упаковки товара используем на предприятии гофрокороба, их нужно хорошо проклеить. Подскажите, какой клей лучше использовать и дорого ли обойдется закупка такого клея? Нужно оптом
      • New! GtyrGhj Cегодня в 22:19 «Ответить»
        Салам. Можешь использовать обычный клей для картона Момент, стоит вообще не дорого в любом супермаркете нормальном есть. Если нужно оптом, на их официальный сайт зайди и закажи
        • New! MarunFgtre Cегодня в 22:22 «Ответить»
          Здравствуйте. Могу вам порекомендовать отличный универсальный клей немецкого производителя марки FarhenzMaller. Купить можете через интернет магазин Клеевой Мир! Пока пока
          • New! SamuRaiX Cегодня в 22:25 «Ответить»
            Мой тебе совет будет такой - не парься сходи в промышленный магазин поспрашивай у продавцов мол нужен такой то клей для того то они все подскажут тебе. Переговоришь сразу что нужно оптом - еще скидку сделают
            • New! UproShenOchik Cегодня в 22:32 «Ответить»
              Ну так, гофрокороба кстати отличный вариант упаковки. А Вот по клею все вообще просто - много хороших клеев есть для того, что бы проклеивать коробки из картона и гофрокороба. Например, клей водно дисперсионный отлично подойдет для ваших целей так сказать. Приобрести такой оптом вы можете и здесь, например, http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            Заработок на криптовалюте1(1) Экономика, финансы, бизнесserezha777Cегодня в 23:31serezha777 Cегодня в 23:31
            Зарплата в Украине2(2) Экономика, финансы, бизнесkachetkarCегодня в 22:16vetalbon Cегодня в 23:22
            биткоин новости5(5) Экономика, финансы, бизнесUproShenOchikCегодня в 22:50ScorpAYE Cегодня в 23:19
            Клей для коробок5(5) Производство, промышленностьScorpAYECегодня в 22:06UproShenOchik Cегодня в 22:32
            Помощь юристов4(1) Юридический форумmakarena123431.01.19 в 15:26kollinka Cегодня в 22:05
            Нужно перевезти мебель2Мебель, интерьеры, домVemoВчера в 16:02Jurino Cегодня в 20:44
            Кино онлайн19Развлечение и ОтдыхLazik66504.02.18 в 20:55teron32 Cегодня в 20:08
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2019г.

            Форум Нижнего Новгорода