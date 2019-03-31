Привет всем, друзья. Вот такой к вам будет вопрос - для упаковки товара используем на предприятии гофрокороба, их нужно хорошо проклеить. Подскажите, какой клей лучше использовать и дорого ли обойдется закупка такого клея? Нужно оптом
Мой тебе совет будет такой - не парься сходи в промышленный магазин поспрашивай у продавцов мол нужен такой то клей для того то они все подскажут тебе. Переговоришь сразу что нужно оптом - еще скидку сделают
Ну так, гофрокороба кстати отличный вариант упаковки. А Вот по клею все вообще просто - много хороших клеев есть для того, что бы проклеивать коробки из картона и гофрокороба. Например, клей водно дисперсионный отлично подойдет для ваших целей так сказать. Приобрести такой оптом вы можете и здесь, например, http://termo-kley.ru/vodno-dispersionnyy...a-dlya-upakovki