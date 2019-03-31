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    Вс., 31 марта 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Что делать в домашних условиях если у вас заложило ухо
    • Сегодня! artek131 Cегодня в 11:04 «Ответить»
      Всем привет! Столкнулся с проблемой, попала вода в ухо, жуткий дискомфорт прочитал на сайте https://okslux.ru/zalozhilo-ukho-chto-delat-v-domashnikh-uslovijakh/ но я ни совсем согласен о чем там говорится. Может кто даст совет, что делать. Спасибо
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