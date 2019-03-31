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    Вс., 31 марта 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: как забронировать стол в ресторане
    • Сегодня! Анатолий Кудря Cегодня в 02:18 «Ответить»
      что бы забронировать стол в ресторане достаточно через https://gettable.ru , просто вводите название заведение через поиск сайта и бронируете, всё просто.
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