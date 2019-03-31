Посредник не только выкупит вещи с таобао, но и самостоятельно выполняет их доставку из Китая





Сейчас наиболее опытные интернет-покупатели самые выгодные покупки делают в Китае, в частности на Таобао. Ведь именно в Китае находится значительная часть мирового производства. А это значит, что цены на идентичные товары в Китае гораздо меньше российских. И по той причине, что Таобао работает только для внутреннего рынка, для того чтобы заказывать на нем, нужно воспользоваться помощью посредников китайской площадки. И вот непосредственно к поиску посредника требуется подойти чрезвычайно ответственно, так как это скажется на окончательной стоимости заказываемых товаров.



Компания Город Мастеров трудится с 2012 года. И непосредственно предоставляет услуги выкупа и доставки товара с таобао.



Лишь прямой посредник таобао – гарантии выгодной покупки





Далее мы хотели бы пригласить всех пользователей, каковые не против обучиться пользоваться Таобао, и тех, кто наметил открытие собственного интернет магазина на сайт прямого посредника https://gorodtao.com/ . Изначально стоит подчеркнуть, что «Город мастеров» у себя на сайте не продает товары Таобао с накрученной на порядок ценой.



Кто-нибудь может спросить: Для чего идти к посреднику, когда есть Алиэкспресс?». В реальности, все весьма просто. Таобао создано для внутреннего рынка, Алиэкспресс – для иностранцев. Из практики видно, что на Алиэкспрессе торгуют наиболее дешевым и недостаточно качественным товаром. Их цена выше в два-три раза. А каталог – это не больше 5% от предложенного на таобао.



Вот поэтому продвинутые покупатели постоянно пользуются только помощью прямого посредника. Поэтому мы советуем пользователям Город мастеров. Несмотря на невысокую цену услуг – только 5% от стоимости поставки, обыкновенный потребитель получает качественное обслуживание, товары по цене самого таобао и доступ к полному ассортименту товаров, предложенных на китайской площадке. Нужно заметить, что количество потребителей, которые сумели по достоинству оценить все плюсы приобретения товаров с привлечением «Города мастеров» и сегодня стали неизменными клиентами данного посредника, год от года возрастает, как и интерес к самому таобао. И это становится бесспорным подтверждением надежности работы компании и выгоды её услуг для пользователей!



Идеальные условия для каждого клиента





Качественный согласованный выкуп – другая отличительна черта деятельности Города мастеров. Операторы выкупа всегда отстаивают интересы каждого заказчика, возвращая брак, обнаруженный при проверке на сладе, продавцу. Кроме того, посредником выполняется отправка заказов в Российскую Федерацию, потом упаковка и доставка покупателям через ТК либо по почте. Все это компания тоже делает собственными силами. Отметим, что отсутствие третьих лиц гарантирует потребителям не просто выгодную цену товара, без ненужных денежных трат, исключив торговую наценку интернет-магазина, но и минимальные сроки работы над конкретным заказом.



В том случае, если вы заинтересованы в получении высококачественных изделий по самым низким ценам на ведущей торговой площадке Китая, при этом, хотите сэкономить собственные нервы и время, обращайтесь в «Город мастеров» по ссылке gorodtao.com. А, познакомившись с правилами ресурса, вы сумеете легко оформить какой угодно заказ, сделав правильный выбор в пользу проверенного партнера.